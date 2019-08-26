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Suriye’de son bir ayda 125 sivil hayatını kaybetti

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından, bu ayın başından itibaren Suriye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen hava saldırılarında 125 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünya 26.08.2019, 13:31 26.08.2019, 13:41
Suriye’de son bir ayda 125 sivil hayatını kaybetti
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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından, bu ayın başından itibaren Suriye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen hava saldırılarında 125 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye Müdahale Koordinatörleri tarafından 4-26 Ağustos tarihlerini kapsayan rapora göre, Ağustos ayında çoğu Esad rejimince olmak üzere 25’i çocuk 125 sivilin öldürüldü ve 329 sivil yaralandı. Yayımlanan rapora göre, Suriye’nin İdlib, Hama ve Halep kentlerinde gerçekleştirilen hava saldırıları nedeniyle 33 bin 826 aile göç etmek zorunda kaldı. Saldırıların yoğunlaştığı İdlib’de 25’i çocuk olmak üzere 116, Hama’da 7, Halep’te ise 2 sivilin öldüğü kaydedildi. Suriye Müdahale Koordinatörleri raporuna göre, Esad rejimi, ateşkesin ihlal edilmesinden bu yana 39 kez karadan saldırı, 46 kez ise hava saldırısı düzenledi.

Rusya’nın desteğiyle Suriye rejimi, Şubat ayından bu yana İdlib ve Hama kentindeki bölgelere hava saldırısı düzenliyor.

Öte yandan Esad rejimi ve Rus savaş uçakları bugün İdlib kentinin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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