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Suriye’deki göçmenlerin trajedisi kamerada

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib ve Halep kentinde düzenledikleri hava saldırıları nedeniyle göç eden binlerce kişi, zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Dünya 24.09.2019, 14:55 24.09.2019, 15:04
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Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib ve Halep kentinde düzenledikleri hava saldırıları nedeniyle göç eden binlerce kişi, zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Esad rejimi ve destekçisi Rusya’nın 8 yıldır Suriye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdikleri hava saldırıları, binlerce sivilin evini ve toprağını terk etmesine neden oldu. Evlerinde ve topraklarında can güvenliği kalmayan Suriyeliler daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalıyor. Binlerce Suriyeli Türkiye’ye sığınırken, yüzlerce mülteci de Avrupa yolunda hayatını kaybetti.

Türkiye-Suriye sınırındaki çadırlara yerleşen ve burada yaşam mücadelesi veren Suriyelilerin mücadelesi görüntülendi. Göçmenlerin yaşadığı en büyük sıkıntının barınma, beslenme, sağlık ve eğitim konularında olduğu biliniyor. Çadırlarda yaşayan göçmenler, sağlık hizmeti olmadığından çeşitli hastalıklara yakalanıyor.

Yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle çadırlara sığınanların büyük bir kısmı zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Suriye’deki çatışma nedeniyle Türkiye-Suriye sınırına yaklaşık 500 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Göçmenlerin bazıları çadırlarda bazıları ise ağaçların altında yaşıyor.

2011 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerine göç eden Suriyelilerin sayısı 4 milyonu aştı. Şubat 2016 verilerine göre Türkiye’de kayıtlı bulunan Suriyeli sayısı ise 2 milyon 656 bin 456 olmuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #göçmen #suriye
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