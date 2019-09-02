Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye teşekkür gösterisi
Suriyeliler, Afrin kentinde Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek amacıyla gösteri düzenledi.
Suriyeliler, Afrin kentinde Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek amacıyla gösteri düzenledi.
Suriyeliler, Suriye’ye 8 yıldır sahip çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek için bir araya geldiler. Suriyeliler slogan atarak Türkiye’nin yaptığı yardımlardan dolayı minnettarlıklarını dile getirdi.
Abu Amşa, "Türkiye bize sınırlarını açtı. yaralılarımızı tedavi etti. Türkiye’de bulunan Suriyeliler, Esad rejiminin kontrol ettiği topraklardan daha fazla. İnsanlara teşekkür etmeden Allah’a teşekkür edemeyiz. Teşekkürler Türkiye. Biz Suriyeliler olarak Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her daim minnettar kalacağız” ifadelerini kullandı.
Aşiret liderleri ve çok sayıda Suriyelinin katıldığı gösteride Türkiye’nin Suriye’deki pozitif rolünün görülmesi gerektiği vurgulandı.
(İHA)
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