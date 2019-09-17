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Suud Arabistan, petrol arzının normale döndüğünü açıkladı

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, petrol arzının saldırıdan önceki gibi normal durumuna döndüğünü açıkladı.

Dünya 17.09.2019, 22:14 17.09.2019, 22:41
Suud Arabistan, petrol arzının normale döndüğünü açıkladı
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Suudi Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, petrol arzının saldırıdan önceki gibi normal durumuna döndüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Saudi Aramco saldırısı ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda petrol arzının saldırıdan önceki gibi normal durumuna döndüğünü açıklayan Bin Selman, "Suudi Arabistan’daki petrol tesislerini korumak için uluslararası işbirliği yapılmalı. Krallığın üretim kapasitesi Kasım ayı sonuna kadar günde 12 milyon varile geri dönecek. Saldırıların ardından çıkan yangınlar 7 saat sonra söndürüldü ve Aramco’ya yapılan saldırıları kimin yaptığına henüz bilmiyoruz" dedi.

Aramco müdürü ise Aramco’ya yapılan saldırılar nedeniyle 13 bölgede yangın çıktığını söyledi. Aramco’ya yapılan saldırının ardından Pazar günü açıklama yapan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını duyurmuştu. Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Saldırıları üstlenen Husiler ise her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Aramco saldırı #Petrol arzı #Suudi Arabistan
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