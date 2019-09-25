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Suudi Arabistan: "Biz Cemal Kaşıkçı’yı öldürmedik"

Suudi Arabistan’ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmediğini söyledi.

Dünya 24.09.2019, 23:57
Suudi Arabistan: "Biz Cemal Kaşıkçı’yı öldürmedik"

Suudi Arabistan’ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Suudi Arabistan’ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, katıldığı bir oturumda yaptığı açıklamada ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmediğini ancak resmi bir karar verilmeden Suudi hükümetinin ajanları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de geldiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

(İHA)
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