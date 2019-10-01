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“Suudi Arabistan Ruhani’ye gerilimi azaltma mesajı gönderdi”
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Suudi Arabistan’ın diğer ülkeler aracılığıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye gerilimi azaltma mesajı gönderdiğini belirtti.
Dünya 30.09.2019, 23:54
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Suudi Arabistan’ın diğer ülkeler aracılığıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye gerilimi azaltma mesajı gönderdiğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin sunduğu Hürmüz Barış Planına da değinen İran Hükümet Sözcüsü Rebii, bölgedeki hiçbir ülkenin İran’ın teklifini görmezden gelemeyeceğini vurgulayarak, ”İran’ın barış planını görmezden gelerek ABD’nin beraberinde yıkım getiren planlarına bağlanmazlar” dedi.(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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