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Suudi Arabistan’da petrol üretimi durduruldu
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, milli petrol şirketi Aramco’ya ait iki tesise yapılan saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Dünya 15.09.2019, 11:15
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, milli petrol şirketi Aramco’ya ait iki tesise yapılan saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Yemen’deki İran destekli Husiler dün yerel saatle sabah 04.00’te milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait 2 tesise 10 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlemişti. Saldırının ardından tesislerde yangın çıkmıştı.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Husilerin yönetimi ele geçirmesi üzerine Mart 2015’ten beri Yemen’e saldırıyor.(Hamad Alnajjar/İHA)
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