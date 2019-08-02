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Suudi Arabistan’dan Türk tırlarına eziyet

Türk tırları Suudi Arabistan tarafından 10 gündür Kızıldeniz’e açılan Duba Limanı’ndaki gümrük sahasında bekletiliyor.

Dünya 31.07.2019, 17:39 31.07.2019, 17:56
Suudi Arabistan’dan Türk tırlarına eziyet

Türk tırları Suudi Arabistan tarafından 10 gündür Kızıldeniz’e açılan Duba Limanı’ndaki gümrük sahasında bekletiliyor.

Suudi Arabistan makamları, 85 Türk tırını Kızıldeniz’e açılan Duba Limanı’ndaki gümrük sahasında bekletiyor. Tır şoförleri limanda resmi kontrollerden geçirilen tırların bekleme sahasına alındığını, 10 gündür ülkeye girişlerine izin verilmediğini söyledi. Evlerinden uzun zamandır ayrı olduklarını ifade eden şoförler ailelerinin bu durumdan endişe ettiklerini bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Duba Limanı #Kızıldeniz #Türk tırları Suudi Arabistan #Suudi Arabistandan Türk tırlarına eziyet
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