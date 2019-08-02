Suudi kadınlara yurt dışına seyahat özgürlüğü
Suudi Arabistan’da kadınların yanlarında ‘erkek refakatçi’ bulunmadan yurt dışına seyahat etmesine izin verildi.
Suudi Arabistan’da kadınların yanlarında ‘erkek refakatçi’ bulunmadan yurt dışına seyahat etmesine izin verildi.
Suudi Arabistan’da yeni düzenlemeyle, kadınların yurt dışına yanlarında erkek olmadan seyahat etmesine izin verilerek, 21 yaş üzeri kadınların bir erkeğin izni olmadan pasaport ve diğer işlemleri yaptırabilecekleri açıklandı. Yeni düzenlemeyle, Suudi Arabistan vatandaşı erkek ve kadınlar pasaport işlemleri ve seyahat etme özgürlüğü konusunda eşit haklara sahip oldu. Düzenleme ile ayrıca kadınlara çocukları için kimlik çıkartma, evlilik ve boşanma başvurusu hakkı da tanındı.
Suudi Arabistan’da kadınlar daha önce bir erkek akrabalarından onay almadan yurt dışına seyahat edemiyor ve pasaport başvurusu yapamıyordu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2016 yılında kadınların çalışma fırsatlarını arttıracağını açıklamıştı.
(İHA)
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