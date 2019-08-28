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Tabutta 300 kilogram esrar ele geçirildi
Kolombiya polisi bir kontrol noktasında olağan kontrolleri sırasında durdurdukları bir cenaze aracındaki tabutun içinde 300 kilogram esrar ele geçirdi.
Dünya 28.08.2019, 11:40
Kolombiya’nın Santander bölgesinde polis bir kontrol noktasında bir cenaze aracındaki tabutta 300 kilogram esrar ele geçirdi. Bölge Polis Şefi Fabian Ospina, "Cenaze arabasında yapılan rutin bir kontrol sırasında bir tabutta esrar bulundu" dedi. Cenaze arabasının sürücüsü gözaltına alındı.(İHA)
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