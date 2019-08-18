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Tam 215 kilo ! Görenler şaşkına dönüyor
İspanya’nın Portekiz sınırı yakınlarında amatör bir çiftçi, 215 kiloluk kabak yetiştirdi.
Dünya 18.08.2019, 16:50
İspanya’nın Portekiz sınırı yakınlarında amatör bir çiftçi, 215 kiloluk kabak yetiştirdi.
Çiftçi Manuel Ramos, yetiştirdiği dört devasa kabakla yarışmaya katılacağını söyledi. Ramos, daha sonra kabağı pişirerek kasaba halkına ziyafet vereceğini belirtti.(İHA)
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