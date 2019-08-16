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Tanzanya’daki tanker patlamasında ölü sayısı 89’a yükseldi

Tanzanya’nın Morogoro kentinde geçtiğimiz hafta yakıt taşıyan bir tankerin patlamasıyla ölenlerin sayısı 89’a yükseldi.

Dünya 16.08.2019, 12:10
Tanzanya’daki tanker patlamasında ölü sayısı 89’a yükseldi
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Tanzanya’nın Morogoro kentinde geçtiğimiz hafta yakıt taşıyan bir tankerin patlamasıyla ölenlerin sayısı 89’a yükseldi.

Tanzanya’nın doğusundaki Morogoro kentinde 10 Ağustos’ta bir yakıt tankerinin patlaması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. Ülkenin önde gelen tıbbi sevk tesisi Muhimbili Ulusal Hastanesi ile Halkla İlişkiler Görevlisi Aminiel Aligaesha, ağır yanıklarla hastaneye getirilen 38 yaralıdan 7 kişinin bugün hayatını kaybettiğini, bununla birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 89’a yükseldiğini bildirdi. Aligaesha, "Doktorlar ve hemşireler hastaneye getirilen 31 yaralının hayatını kurtarmak için 24 saat çalışıyor" dedi.

Ölenlerin çoğunun devrilen akaryakıt tankerinden sızan benzini almaya çalıştıkları sırada meydana gelen patlamayla hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada ölen 71 kişi Pazar günü toplu bir mezara gömüldü. Aynı gün Başbakan Kassim Majaliwa patlamayı soruşturmak için özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.

(İHA)
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