Tayland'da şelale sularında telef olan fil sayısı 11'e çıktı
Tayland'da, Khao Yai Ulusal Parkı'ndaki şelalenin döküldüğü alanda telef olan fil sayısı 11'e yükseldi.
ANKARA (AA) - Tayland'da, Khao Yai Ulusal Parkı'ndaki şelalenin döküldüğü alanda telef olan fil sayısı 11'e yükseldi.
Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Nakhon Nayok Valisi Natthapong Sirichana, Haew Narok Şelalesi'nin döküldüğü alanda cumartesi günü yerel yetkililerce 6 filin ölü bulunmasının ardından aynı yerde bir insansız hava aracı tarafından 5 filin cesedinin daha tespit edildiğini belirtti.
Bunun son zamanlarda ülkede yaşanan en büyük fil kayıplarından olduğuna dikkati çeken yetkililer, aynı sürüden olduğu düşünülen bu fillerin sulara kapılma nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtti.
Diğer yandan, cumartesi günü bulunan 6 fil cesedinin sudan çıkarılması çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Park görevlileri, 5 Ekim'de, 5 filin, suya düşen 3 yaşındaki yavru bir fili kurtarmaya çalışırken yavruyla boğularak telef olduğunun sanıldığını aktarmıştı. Şelalenin sularında yavru fili kurtarmaya çalıştığı gözlenen 2 filin son anda kurtarıldığını belirten görevliler, olayın ardından şelalenin bir süreliğine ziyarete kapatıldığını bildirmişti.
Turistlerin sıkça uğradığı Khao Yai Parkı'nda yaklaşık 300 filin barındığı ifade ediliyor.
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