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Tayland’da korsanla mücadele

Tayland’da korsan ürünlerle mücadele kapsamında 18 milyon dolar değerinde 10 milyon korsan ürün imha edildi.

Dünya 13.09.2019, 16:03 13.09.2019, 16:15
Tayland’da korsanla mücadele
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Tayland’da korsan ürünlerle mücadele kapsamında 18 milyon dolar değerinde 10 milyon korsan ürün imha edildi.

Taylandlı yetkililer, korsanla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Tayland polisi ve Gümrük Dairesi ve Özel Soruşturma Dairesi yetkilileri tarafından ülke genelinde ele geçirilen 10 milyon korsan ürün imha edildi. İmha edilen ürünler arasında 18 milyon dolar değerindeki kıyafetler, kemerler, ayakkabılar, cep telefonları, gözlükler, kozmetik ürünleri, şapkalar ve battaniyeler de yer aldı.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit, “Böylece imha edilen mallar asla pazara dönmeyecek. Dahası, imha edilen ürünler Bangpoo Sanayi Sitesi’nde yakılacak” dedi.

Korsan ürünlerin imhasında organizasyon temsilcilerinin yanı sıra diplomatlar da katıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #tayland
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