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TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da bazı tarihi yapıları ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan temasları kapsamında bazı tarihi mekanları ziyaret etti.

Dünya 15.10.2019, 23:39 16.10.2019, 09:41
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da bazı tarihi yapıları ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan temasları kapsamında bazı tarihi mekanları ziyaret etti.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları kapsamında ülkede bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı tarihi yapıları ziyaret etti. Novi Sad kentinin Karlofça kasabasına uğrayan Şentop ve beraberindeki heyet Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da geri çekilmeye başladığı tarih olarak görülen 1699 Karlofça Anlaşması’nın imzalandığı alanı ve bu bölgedeki şapeli gezdi.

Novi Sad şehrindeki ikinci durak ise bölgenin en büyük kalelerinden biri olan Petervaradin Kalesi oldu. Şentop ve beraberindeki vekiller görevlilerden gezdikleri yerlere ilişkin bilgiler alırken hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#belgrad #dünya #Sırbistan #TBMM Başkanı Mustafa Şentop
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