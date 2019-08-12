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TDV, Abidjan’da Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kurbanını kesti
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahilleri’nin Abidjan kentinde 6 bin 300 hisse kurban dağıtımını gerçekleştirdi.
Dünya 11.08.2019, 17:26
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahilleri’nin Abidjan kentinde 6 bin 300 hisse kurban dağıtımını gerçekleştirdi.
TDV Gönüllüleri kurban kesiminin ardından daha önce tespit edilen 10 bölgede hisseleri halka dağıttı. Gönüllüler, dağıtım sırasında çocuklarda unutmayarak onlara balonlar verdi. Bölge halkı ise yapılan bu yardımlar ve kurban kesim organizasyonundan dolayı oldukça mutlu oldu.(Yunus Emre Kartal - Mustafa Apaydın/İHA)
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