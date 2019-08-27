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Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti
Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili, tek parmağıyla 200 tonluk bir tekne çekerek dünya rekoru kırdı.
Dünya 27.08.2019, 21:06
Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili, tek parmağıyla 200 tonluk bir tekne çekerek dünya rekoru kırdı.
Rostomaşvili’nin rekor denemesinin Gürcistan Rekorlar Federasyonu tarafından kayıtlara alındığı belirtilerek, sonuçların Guinness Dünya Rekorları Bürosu’na sunulacağı duyuruldu.(İlkin Hüseynov/İHA)
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