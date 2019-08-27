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Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti

Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili, tek parmağıyla 200 tonluk bir tekne çekerek dünya rekoru kırdı.

Dünya 27.08.2019, 21:06
Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti

Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili, tek parmağıyla 200 tonluk bir tekne çekerek dünya rekoru kırdı.

29 yaşındaki Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili, Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Batum’daki sahilde parmağına bir iple bağladığı 200 tonluk ’Tamara II’ isimli tekneyi 5 metre boyunca çekmeyi başardı. Rostomişvili’nin rekor denemesi sırasında etrafa toplanan vatandaşlar ve turistler sporcunun 200 tonluk tekneyi çekmesini şaşkınlıkla ve heyecanla izledi.

Rostomaşvili’nin rekor denemesinin Gürcistan Rekorlar Federasyonu tarafından kayıtlara alındığı belirtilerek, sonuçların Guinness Dünya Rekorları Bürosu’na sunulacağı duyuruldu.

(İlkin Hüseynov/İHA)
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