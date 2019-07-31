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Teksas’ta rafine yangını
ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, halka ’sığınaklara gidin’ çağrısında bulunuldu.
Dünya 31.07.2019, 20:36
Teksas eyaletinin Baytownyton şehrinde bulunan petrol üreticisi Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrasında olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Özellikle yangının gerçekleştiği bölümde bulunan polipropilen maddesinin yanması halinde ortaya çıkabilecek zehirli gazlarla ilgili uyarı yapan ExxonMobile yetkilileri, yangına itfaiyenin yanı sıra Endüstriyel Temizlik ekiplerinin de müdahale ettiğini belirtti. Öte yandan halka ’sığınaklara gidin’ çağrısında bulunuldu.(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)
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