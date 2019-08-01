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Teksas’taki rafineri yangınında yaralıların sayısı 37’ye çıktı

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafinerisinde çıkan yangında, yaralananların sayısı 37’ye yükseldi.

Dünya 01.08.2019, 10:34 01.08.2019, 10:39
Teksas’taki rafineri yangınında yaralıların sayısı 37’ye çıktı

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafinerisinde çıkan yangında, yaralananların sayısı 37’ye yükseldi.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki ExxonMobil Rafinerisinde dün çıkan yangında yaralananların sayısı 37’ye çıktı. ExxonMobil tarafından yapılan açıklamada, yangının izole edildiği bildirildi. Tesis yöneticisi Jason Duncan, olay sonrasında düzenlediği basın toplantısında, yaralananların hiçbirinin hayatının tehlikede olmadığı bildirdi. Duncan, yangının tesisteki bir patlamanın bir sonucu olduğunu ve hala yanmakta olanın propan ve propilen, hafif bir hidrokarbon karışımı olduğunu söyledi.

(İHA)

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