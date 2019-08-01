Flaş HaberErzurum’da Korkutan Deprem
Son Dakika
Teksas’taki rafineri yangınında yaralıların sayısı 37’ye çıktı
ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafinerisinde çıkan yangında, yaralananların sayısı 37’ye yükseldi.
Dünya 01.08.2019, 10:34 01.08.2019, 10:39
ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafinerisinde çıkan yangında, yaralananların sayısı 37’ye yükseldi.
ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki ExxonMobil Rafinerisinde dün çıkan yangında yaralananların sayısı 37’ye çıktı. ExxonMobil tarafından yapılan açıklamada, yangının izole edildiği bildirildi. Tesis yöneticisi Jason Duncan, olay sonrasında düzenlediği basın toplantısında, yaralananların hiçbirinin hayatının tehlikede olmadığı bildirdi. Duncan, yangının tesisteki bir patlamanın bir sonucu olduğunu ve hala yanmakta olanın propan ve propilen, hafif bir hidrokarbon karışımı olduğunu söyledi.
(İHA)
28°
açık
Namaz Vakti 01 Ağustos 2019
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:53
|Akşam
|20:10
|Yatsı
|21:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0