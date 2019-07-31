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Teksas’taki yangında 6 kişi yaralandı
ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafinerisinde çıkan yangında 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Dünya 31.07.2019, 21:52
ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ExxonMobil Rafinerisinde çıkan yangında 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Harris County Acil Durum ofisinden de durumun takip edildiği bilgisi verildi. Yangın henüz kontrol altına alınamamışken çıkan dumanlar kilometre öteden görülebiliyor.
Çıkan yangında ölü olmadığı belirtilirken yangının sebebi hakkında bir açıklama henüz yapılmadı.(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)
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