Son Dakika
Kars buz kesti
CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa’ya sevkiyatı sürüyor
HDP önünde açıklama yapmak isteyen grup polise saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de

Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün terörden arındırılan Tel Abyad’ın merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.

Dünya 14.10.2019, 12:30 14.10.2019, 14:29

Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün terörden arındırılan Tel Abyad’ın merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad dün terörden arındırıldı. SMO askerleri Tel Abyad şehir merkezine bayrak dikti.

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için 6 gün önce Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#Tel Abyad #suriye #bayrak #Barış Pınarı Harekatı
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
İmsak 05:28
Güneş 06:51
Öğle 12:40
İkindi 15:46
Akşam 18:18
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@