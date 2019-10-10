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Tel Abyad ve Resulayn’da 8 köy terörden arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı.

Dünya 10.10.2019, 20:39 10.10.2019, 20:44
Tel Abyad ve Resulayn’da 8 köy terörden arındırıldı
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Haseke’ye bağlı Rasulayn bölgesinin doğusundaki stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı. PKK/YPG terör örgütlerinin askeri mühimmatı Rasülayn’a taşımak için kullandığı Darbasiyah kasabasının oldukça stratejik bir öneme sahip olduğu aktarıldı. Darbasiyah’ın kontrol altına alınmasıyla birlikte Rasülayn’da bulunan PKK/YPG’ye gönderilmek istenen yardımların ulaşmasının engellenmiş olacağı belirtildi.

Öte yandan, Tel Abyad ve Resulayn’da operasyon kapsamında 8 köy terörden arındırıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#türk silahlı kuvvetleri #Tel Abyad #Resulayn #Barış Pınarı Harekatı
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