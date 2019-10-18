Tel Abyad’da Ermeni kilisesi güvende
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad’da bulunan tek Ermeni kilisesi, Suriye Milli Ordusu sayesinde artık güvende.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden alınan Tel Abyad’da bulunan tek Ermeni kilisesi, Suriye Milli Ordusu sayesinde artık güvende.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad geçtiğimiz günlerde terör örgütünden alınmıştı. Tel Abyad’da bulunan tek Ermeni kilisesi de Suriye Miili Ordusu’nun operasyonuyla artık güvende. Tel Abyad’da kalan 5 Ermeni aile terör saldırılarının artmasıyla evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Tel Abyad’ın terör örgütünden geri alınmasının ardından evlerini terk eden Ermeni ailelerin de geri dönmesi bekleniyor.
Kilisede terör örgütü PKK/PYD’ye ait flamalar, posterler dikkat çekiyor. Teröristlerin kiliseye flamalarını asması kiliseyi sığınak olarak kullanmış olabileceğini gösteriyor.
(Mahmud Alhalbi/İHA)
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