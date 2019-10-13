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Tel Abyad’da YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğini alan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad’da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin çıkarıldığı sokakları görüntüledi.

Dünya 13.10.2019, 16:09
Tel Abyad’da YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğini alan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad’da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin çıkarıldığı sokakları görüntüledi.(İHA)
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