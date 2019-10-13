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Tel Abyad’ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Suluk beldesi YPG/PKK’lı teröristlerden arındırıldı.

Dünya 13.10.2019, 10:44
Tel Abyad’ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Suluk beldesi YPG/PKK’lı teröristlerden arındırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Suluk beldesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla YPG/PKK’lı teröristlerden arındırıldı. Yerel kaynaklar, Suluk’ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada sivillerin kurtarılması için beldenin terörden arındırılmasının önemli olduğu ifade edildi. Daha önce beldede yaşayan sivillerin teröristlerce evlerinden çıkarıldığı öğrenildi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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