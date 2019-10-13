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Telabyad’ın doğusu ele geçirildi

Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye’nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.

Dünya 13.10.2019, 11:51
Telabyad’ın doğusu ele geçirildi

Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye’nin Telabyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.

Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu (MSO) birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Telabyad’ın doğusundaki mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetçik, Telabyad’ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.

Yoğun top ve obüs atışları ile de PKK/YPG hedefleri yerle bir ediliyor.

(Şinasi İnan - İsmail Coşkun/İHA)
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