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Telefonda konuştuğu kişiye kızınca aracıyla yayaları ezdi

Rusya’da yolda ilerleyen aracın sürücüsü telefonda konuştuğu kişiye kızınca arabasıyla önce bir okul öğrencisine ardından yaşlı bir adama çarptı.

Dünya 12.10.2019, 14:06 12.10.2019, 14:27
Telefonda konuştuğu kişiye kızınca aracıyla yayaları ezdi

Rusya’da yolda ilerleyen aracın sürücüsü telefonda konuştuğu kişiye kızınca arabasıyla önce bir okul öğrencisine ardından yaşlı bir adama çarptı.

Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde dün akşam saatlerine doğru araçlar trafikte ilerlerken bir otomobil sürücüsü bir anda aracının direksiyonunu 11 yaşındaki okul öğrencisinin üstüne kırdı. Çocuk hızla gelen aracın çarpmasıyla birlikte havada takla attı. Çocuk yolun ortasından gelen tramvayın önüne düşerken sürücü aracını bu kez yol kenarında ilerleyen yaşlı bir adamın üstüne sürdü. Yaşlı adamda çarpmanın şiddetiyle havada takla atıp yere düştü. Sürücü ise arkasına bile bakmadan yoluna tekrar dönüp trafikte ilerlemeye devam etti.

Yaşanan bu ilginç olayın ardından polis tarafından sürücünün gözaltına alındığı duyuruldu. Kazada yaralanan 11 yaşındaki okul öğrencisinin vücudunun bazı kısımlarında kırıklar olduğu fakat sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken aracın çarptığı yaşlı adamın ise sağlık durumunun iyi olmadığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam edilirken sürücünün ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılacağı ve büyük olasılıkla cezaevine gönderileceği öğrenildi. Sürücünün ilk ifadesinde telefonda görüştüğü kişiye çok sinirlendiği ve bu nedenle yayaların üstüne aracını sürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#rusya #dünya
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