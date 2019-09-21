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Tenten’in orijinal çizimi alıcı bulamadı
Belçikalı karikatürist Georges Prosper Remi ve tanınan adıyla Herge’nin çizeri olduğu, Tenten’in 1942’de yayımlanan L’Etoile mysterieuse (Gizemli Yıldız) adlı albümünün orijinal bir kara kalem çalışması Paris’te düzenlenen bir müzayedede alıcı bulamadı.
Dünya 21.09.2019, 13:22
Belçikalı karikatürist Georges Prosper Remi ve tanınan adıyla Herge’nin çizeri olduğu, Tenten’in 1942’de yayımlanan L’Etoile mysterieuse (Gizemli Yıldız) adlı albümünün orijinal bir kara kalem çalışması Paris’te düzenlenen bir müzayedede alıcı bulamadı.
Satışa sunulan Herge’nin orijinal çiziminde kağıdın sol üst kısmında Herge’nin kan damlası olduğu, sanatçının çizim esnasında bir pusula ile kendini yaraladığı belirtildi.
Dünyanın en çok tanınan çizgi karakterlerinden biri olan Tenten ve köpeği Snowy ile macera hikayeleri 90 dile çevrilmiş, dünya çapında 200 milyondan fazla satmıştı.(İHA)
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