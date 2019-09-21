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Tenten’in orijinal çizimi alıcı bulamadı

Belçikalı karikatürist Georges Prosper Remi ve tanınan adıyla Herge’nin çizeri olduğu, Tenten’in 1942’de yayımlanan L’Etoile mysterieuse (Gizemli Yıldız) adlı albümünün orijinal bir kara kalem çalışması Paris’te düzenlenen bir müzayedede alıcı bulamadı.

Dünya 21.09.2019, 13:22
Tenten’in orijinal çizimi alıcı bulamadı
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Belçikalı karikatürist Georges Prosper Remi ve tanınan adıyla Herge’nin çizeri olduğu, Tenten’in 1942’de yayımlanan L’Etoile mysterieuse (Gizemli Yıldız) adlı albümünün orijinal bir kara kalem çalışması Paris’te düzenlenen bir müzayedede alıcı bulamadı.

Fransa’nın başkenti Paris’te Çarşamba günü düzenlenen bir müzayedede 442 bin dolara açık arttırmayla satılması beklenen Tenten’in 1942’de yayımlanan L’Etoile mysterieuse (Gizemli Yıldız) adlı albümünün orijinal bir çizimi beklenen ilgiyi görmedi. Hayal kırıklığına uğradığını açıklayan Piasa müzayede evi direktörü Marie Filippi, çalışmanın önümüzdeki günlerde hala bir alıcı bulabileceğini belirtti. Filippi, "Tenten dünya çapında bir kahraman" ifadelerini kullandı.

Satışa sunulan Herge’nin orijinal çiziminde kağıdın sol üst kısmında Herge’nin kan damlası olduğu, sanatçının çizim esnasında bir pusula ile kendini yaraladığı belirtildi.

Dünyanın en çok tanınan çizgi karakterlerinden biri olan Tenten ve köpeği Snowy ile macera hikayeleri 90 dile çevrilmiş, dünya çapında 200 milyondan fazla satmıştı.

(İHA)
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