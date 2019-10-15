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“Terör örgütlerini NATO’ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Terör örgütlerini NATO’ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı” dedi.

Dünya 14.10.2019, 16:32 14.10.2019, 17:23
“Terör örgütlerini NATO’ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Terör örgütlerini NATO’ya üye aldınız da benim mi haberim olmadı” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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