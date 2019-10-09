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Terör örgütü PKK/PYD Cebel kampını vurdu

Terör örgütü PKK/PYD, Cerablus’ta bulunan Cebel kampını vurdu.

Dünya 09.10.2019, 20:35
Terör örgütü PKK/PYD Cebel kampını vurdu

Terör örgütü PKK/PYD, Cerablus’ta bulunan Cebel kampını vurdu.

Terör örgütü PKK/PYD, Barış Pınarı Harekatı sonrası Cerablus’a saldırmaya başladı. Terör örgütü PKK/PYD, Cerablus’ta bulunan Cebel kampını roketlerle vurdu. Kampta büyük hasar meydana gelirken terör örgütünün kent merkezini de roket attığı kaydedildi.

(İHA)
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