Flaş HaberDiyarbakır’da iki terörist yakalandı
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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Ayağına Gidip Canlı Yayına Çıkardılar!
Mısır'da darbe yaparak başa geçen Sisi'ye bağlı olarak çalışan ve uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in ayağına giderek canlı yayında ağırladı.
Yalanları Sıraladı
Daha önce de 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişmi sonrasında da yalnız bırakılmayarak destek verilen terör örgütü FETÖ'nün lideri olan Fetullah Gülen, yalanlarını sıralamaya devam etti.
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