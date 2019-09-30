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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Ayağına Gidip Canlı Yayına Çıkardılar!

Mısır'da darbe yaparak başa geçen Sisi'ye bağlı olarak çalışan ve uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in ayağına giderek canlı yayında ağırladı.

Dünya 30.09.2019, 10:41 30.09.2019, 10:50 Billdrt
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Ayağına Gidip Canlı Yayına Çıkardılar!

Mısır'da darbe yaparak başa geçen Abdulfettah es- Sisi'ye bağlı şekilde uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da yer alan evine, ayağına kadar giderek röportaj yapıp evini tanıttı. 

Yalanları Sıraladı

Daha önce de 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişmi sonrasında da yalnız bırakılmayarak destek verilen terör örgütü FETÖ'nün lideri olan Fetullah Gülen, yalanlarını sıralamaya devam etti. 

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