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Tren içinde kobra yılanı yavruları bulundu

Çin’in Jiangxi eyaletinde bir trende 11 kral kobra yılanı yavrusu bulundu.

Dünya 05.08.2019, 00:00 05.08.2019, 17:30
Tren içinde kobra yılanı yavruları bulundu

Çin’in Jiangxi eyaletinde bir trende 11 kral kobra yılanı yavrusu bulundu.

Çin’in Jiangxi eyaletinde bir trenin bagaj odasında yeni yumurtadan çıkmış 11 kral kobra yılanı yavrusu bulundu. Güneydeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nden Jiangxi’deki Jiujiang şehrine seyahat eden bir adama ait olan yavruların kutu içinde bulunan 500 yumurtadan 25’inin kırılmasıyla sağ kalabilen yavrular olduğu bildirildi. İstasyon görevlileri yılan yavrularını trenin bagaj odasında dolaşırken bulduğunu, yumurtaların sıcak hava yüzünden kırılmış olabileceğini bildirdi.

Polise ve vahşi hayvan uzmanlarına haber veren görevliler daha sonra yılan yavrularının kral kobra cinsi olduğunu ve çok tehlikeli olduklarını öğrendi. Yumurtaların sahibinin yılanları internette satmak için aldığı ortaya çıktı. Olay, daha fazla araştırma yapılması için yerel ormancılık polisine sevk edildi. Demir yolu polisi, yılanlar ve diğer canlı hayvanlar da dahil olmak üzere hayvanlarla birlikte 20 kilodan daha ağır olan parsellerin yasak olduğunu belirten bir tüzüğe işaret etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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