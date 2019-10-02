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Tropikal fırtına ’Narda’ Meksika’yı vurdu: 2 ölü

Meksika’yı vuran tropikal fırtına Narda, sel ve heyelanlara neden oldu, 2 kişi hayatını kaybetti. Jalisco eyaletinde sel sularıyla hızlanan nehirlerde mahsur kalan insanlar arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dünya 02.10.2019, 14:02 02.10.2019, 14:16
Tropikal fırtına ’Narda’ Meksika’yı vurdu: 2 ölü
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Meksika’yı vuran tropikal fırtına Narda, sel ve heyelanlara neden oldu, 2 kişi hayatını kaybetti. Jalisco eyaletinde sel sularıyla hızlanan nehirlerde mahsur kalan insanlar arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meksika’da karaya çıkan tropik fırtına Narda; Mazatlan, Acapulco ve Puerto Vallarta şehirlerinde sele neden olurken, heyelan nedeniyle iki dükkan çamur altında kaldı. Fırtına nedeniyle Oaxaca eyaletine bağlı San Pedro Mixtepec kasabasında bir nehri geçmek isteyen 2 kişi sel sularıyla hızlanan nehrin sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Narda fırtınasının Cumartesi günü karaya çıktığı Oaxaca eyaletinde binlerce kişi tahliye edildi. Yerel gazetelerde fırtına nedeniyle 13 bölgenin ciddi zarar gördüğü belirtildi. Haberlerde, Oaxacan eyaletine bağlı Santa Catarina Juquila kasabasında bir kasap ve giysi dükkanının oluşan heyelanla çamur altında kaldığı ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Fırtınayla oluşan sel Acapulco şehrinde araçların yolda kalmasına neden olurken, hastanelerde hasar meydana getirdi.

Jalisco eyaletinde Cuale Nehri’nin taşmasıyla Puerto Vallarta şehrinin bazı kesimleri sular altında kaldı. Sel ve toprak kayması nedeniyle 248 ev zarar gördü. Sel sularıyla hızlanan nehirlerde mahsur kalan çok sayıda insanın yardımına kurtarma ekipleri yetişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Tropikal fırtına #dünya #narda #meksika
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