Tropikal fırtına ’Narda’ Meksika’yı vurdu: 2 ölü
Meksika’yı vuran tropikal fırtına Narda, sel ve heyelanlara neden oldu, 2 kişi hayatını kaybetti. Jalisco eyaletinde sel sularıyla hızlanan nehirlerde mahsur kalan insanlar arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Meksika’yı vuran tropikal fırtına Narda, sel ve heyelanlara neden oldu, 2 kişi hayatını kaybetti. Jalisco eyaletinde sel sularıyla hızlanan nehirlerde mahsur kalan insanlar arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Meksika’da karaya çıkan tropik fırtına Narda; Mazatlan, Acapulco ve Puerto Vallarta şehirlerinde sele neden olurken, heyelan nedeniyle iki dükkan çamur altında kaldı. Fırtına nedeniyle Oaxaca eyaletine bağlı San Pedro Mixtepec kasabasında bir nehri geçmek isteyen 2 kişi sel sularıyla hızlanan nehrin sularına kapılarak hayatını kaybetti.
Fırtınayla oluşan sel Acapulco şehrinde araçların yolda kalmasına neden olurken, hastanelerde hasar meydana getirdi.
Jalisco eyaletinde Cuale Nehri’nin taşmasıyla Puerto Vallarta şehrinin bazı kesimleri sular altında kaldı. Sel ve toprak kayması nedeniyle 248 ev zarar gördü. Sel sularıyla hızlanan nehirlerde mahsur kalan çok sayıda insanın yardımına kurtarma ekipleri yetişti.
(İHA)
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