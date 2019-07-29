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Trump, 11 Eylül mağdurlarına verilen tazminatın süresini uzattı
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2001 yılında yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden kurbanların ailelerine tahsis edilen tazminatları 2092 yılına kadar uzatan yasayı imzaladı.
Dünya 29.07.2019, 21:01
ABD’nin gündemini meşgul eden “11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu” isimli yasa tasarısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı imza ile yasalaştı. Yasa ile 11 Eylül’de hayatını kaybeden kurbanların ailelerine tahsis edilen tazminatlar 2092 yılına kadar uzatıldı. Trump, imzadan önce yaptığı konuşmada, “Her 11 Eylül kahramanına; kalbinizi, terinizi, ruhunuzu ve sahip olduğunuz her şeyi bu ülke için verdiniz. Son 20 yıl boyunca inanılmaz zorluklara lütuf ve metanetle dayandınız” dedi.(İHA)
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