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Trump, ABD Merkez Bankasına ateş püskürdü
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nı Washington’un ticaret uygulamalarını kötüye kullanmakla suçladı ve Merkez Bankasını Çin ekonomisinden daha büyük bir ‘sorun’ olarak nitelendirdi.
Dünya 12.09.2019, 18:57
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nı Washington’un ticaret uygulamalarını kötüye kullanmakla suçladı ve Merkez Bankasını Çin ekonomisinden daha büyük bir ‘sorun’ olarak nitelendirdi.
Son gelişmeler sonrasında ABD’nin Avrupa ile rekabet etmesinin zorlaştığını söyleyen Trump, ABD Merkez Bankası’nın Washington’un ticaret uygulamalarını kötüye kullandığını bu sebeple Çin’den daha büyük bir ‘sorun’ olduğunu vurguladı.(Hasan Çelik/İHA)
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