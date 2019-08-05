Trump, beyaz ırkçılığı kınayarak, idam istedi
ABD Başkanı Donald Trump, Texas ve Ohio eyaletlerinde düzenlenen toplam 31 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı hakkında yaptığı basın açıklamasında beyaz ırkçılığını kınayarak, suçluların idam edilmesini istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Texas ve Ohio eyaletlerinde düzenlenen toplam 31 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı hakkında yaptığı basın açıklamasında beyaz ırkçılığını kınayarak, suçluların idam edilmesini istedi.
Texas’taki katliamın failinin sosyal medyada ırkçılık dolu mesajlar yayınladığına değinen Trump, “Milletimiz tek bir sesle, nefreti, bağnazlığı ve beyaz ırkçılığı kınamalı. Bu şeytani ideolojilerin yenilmesi gerekiyor. Nefretin Amerika’da yeri yoktur” dedi.
Trump, televizyonlarda, bilgisayar oyunlarında ve birçok mecrada korkunç içeriklerin yayıldığı tehlikesine işaret ederek, “Bugün sorunlu gençlerin kendilerini şiddeti öven bir kültürle kuşatması çok kolay. Bunu durdurmalı veya büyük ölçüde azaltmalıyız ve hemen başlamalı” diye konuştu.(İHA)
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