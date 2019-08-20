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Trump bir kez daha dede oldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Frederick Trump ve eşi Lara bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Böylelikle ABD Başkanı 10’uncu kez dede olmuş oldu.
Dünya 20.08.2019, 18:41
ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Frederick Trump ve eşi Lara bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Böylelikle ABD Başkanı 10’uncu kez dede olmuş oldu.
Trump’ın Arabella Rose Kushner, Donald Trump, Theodore James Kushner, Joseph Frederick Kushner, Kai Madison Trump, Spencer Frederick Trump, Chloe Sophia Trump, Tristan Milos Trump ve Eric L. Trump isimlerinde 9 torunu bulunuyordu. Böylelikle yeni doğan Carolina Dorothy Trump ile torun sayısı 10’a yükselmiş oldu.(İHA)
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