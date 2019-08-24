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Trump: "Çin’e ihtiyacımız yok"

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik kriz yaşadıkları Çin’e ihtiyaçları olmadığını söyleyerek ABD’li şirketlere ‘evinize dönün’ çağrısı yaptı.

Dünya 23.08.2019, 21:56
Trump: "Çin’e ihtiyacımız yok"

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik kriz yaşadıkları Çin’e ihtiyaçları olmadığını söyleyerek ABD’li şirketlere ‘evinize dönün’ çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden ekonomik kriz yaşadıkları Çin hakkında açıklamalarda bulundu. Çin yüzünden ülkenin çok ciddi para kaybına uğradığını belirten Trump, “Ülkemiz yıllardır, aptalca bir şekilde, Çin sebebi ile trilyonlarca dolar kaybediyor. Onlar yıllık değeri yüzlerce dolar olan fikri mülkiyetlerimizi çaldılar ve buna devam etmek istiyorlar. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Çin’e ihtiyacımız yok, açıkçası onlarsız daha iyi olurdu” dedi.

Çin’in ABD’den çaldığı paranın çok ciddi rakamlar olduğunu vurgulayan Trump, “On yıllardır Çin’in yıldan yıla ABD’den çaldığı bu büyük miktardaki para artık duracak. Durmak zorunda” dedi.

ABD’li şirketlere Çin yerine yeni alternatifler aramaları yönünde direktif verildiğini belirten Trump, “Bu sebeple bizim mükemmel şirketlerimize en kısa zamanda Çin’e yeni alternatifler bulmaları konusunda talimat verildi. Bu alternatifler arasında şirketlerinizi ‘eve’ geri döndürerek üretimlerinizi ABD’de yapmak da var” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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