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Trump da tebrik etti
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası dolayısı ile iki ülkeyi de tebrik etti.
Dünya 07.09.2019, 19:11
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası dolayısı ile iki ülkeyi de tebrik etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise iade edilenlerin arasında Rus gazeteci Kirill Vyshinsky’nin de olduğunu belirterek, “Rus vatandaşların evlerine dönmüş olmalarını memnuniyet ile karşılıyoruz ve durumdan dolayı mutluyuz” dedi.(İHA)
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