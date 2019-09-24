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Trump : “İran halkı yoksulluğu azaltan bir hükümeti hak ediyor” - “ABD kalıcı düşmanlara asla inanmamıştır”
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre: "Rum zihniyetiyle siyasi eşitlik düzeyinde bir anlaşmaya varmamız mümkün değil"
Trump: "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran’ın baskıcı rejimidir’’
ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyadaki ülkelerin karşısındaki en büyük tehlike İran’ın baskıcı rejimidir. Suriye’de ve Yemen’de savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran’ın nükleer silahlara erişimini engellemek için ABD’yi İran’la yapılan berbat anlaşmadan çektim" dedi.
Dünya 24.09.2019, 17:34
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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
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|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
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|5
|9
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|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
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|2
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|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
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|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
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|11
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|6
|10
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|6
|8
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|8
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
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|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
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|5
|7
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|5
|6
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|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
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|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1
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