Son Dakika
Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
Borsa günü yatay tamamladı
Milli sporcu Bahçelievler’de dehşeti yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz"
Şehidin kız kardeşi: “Bugün bizim düğünümüz, bayramımız”
UBER mağdurları, borçlarını ödeyemeyince intihar eden arkadaşları için eylem yaptı
Ağrı Dağı’na tırmanan Vanlı dağcılar tipi ve fırtınaya yakalandı
Günün özeti - 26 Ağustos 2019
Urfa Sıra Gecesi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için düzenlenecek
Tatlıses’e memleketinde sevgi seli

Trump: “Gelecek yıl G7 Zirvesi için Miami mükemmel olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede gelecek yılki G7 Zirvesi için Miami’nin "mükemmel" bir yer olacağını ifade etti.

Dünya 26.08.2019, 16:45 26.08.2019, 17:30
Trump: “Gelecek yıl G7 Zirvesi için Miami mükemmel olacak"
banner63

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede gelecek yılki G7 Zirvesi için Miami’nin "mükemmel" bir yer olacağını ifade etti.

Bu yıl Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği G7 Zirvesinin gelecek yıl nerede yapılacağı merak konusu oldu. Bugün son günü gerçekleştirilen G7 Zirvesi kapsamında liderler hem ikili görüşmeler hem de açıklamalar gerçekleştirirken, ABD Başkanı Donald Trump gelecek yılki G7 Zirvesi için öneride bulundu. Trump, dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu gelecek yılki G7 Zirvesi için Miami’nin "mükemmel" bir yer olacağını ifade etti. Trump, Florida eyaletinde bulunan tesisin hem büyüklüğü hem de Miami havalimanına 5 dakika uzaklıkta bulunması nedeniyle mükemmel bir seçim olduğunu ifade ederek, “Otelin konumunu çok seviyorlar. Aynı zamanda havalimanının tesise yakın olması son derece uygun” diye konuştu. Bazı alanların çok uzak olduğunu söyleyen Trump, “Arabayla gitmek için yol uzun. Helikoptere ihtiyaçları var. Burası, iniş yaptıktan sonra dakikalar içinde ulaşabileceğiniz bir yer” dedi.

Nihai kararın henüz alınmadığını ifade eden Trump bugüne kadar İtalya, Kanada ve Fransa’da gerçekleştirilen G7 Zirvelerine katıldı. Zirvelerin yapıldığı alanların Trump’ın Airforce One özel uçağını kullanamadığı alanlarda bulunması nedeniyle ya bir helikoptere ya da uçakla zirvelerin gerçekleştiği alana ulaşmak zorunda kalıyordu.

G7 ülkeleri, genellikle doğal güzelliği olan alanları seçerek zirveleri buralarda gerçekleştiriyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#miami #dünya #G7 Zirvesi #Almanya Başbakanı Angela Merkel #ABD Başkanı Donald Trump
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:33
Güneş 06:03
Öğle 12:56
İkindi 16:39
Akşam 19:38
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@