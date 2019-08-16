Trump, Grönland’ı satın almak istiyor
Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın parçası olan 2,1 milyon kilometrekarelik Grönland’ı satın almak istediğini iddia etti.
Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın parçası olan 2,1 milyon kilometrekarelik Grönland’ı satın almak istediğini iddia etti.
Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın parçası olan 2,1 milyon kilometrekarelik Grönland’ı satın almak istediğini ileri sürdü. Konuyla ilgili bilgisi olan yetkililerin bilgilerine başvuran The Wallstreet Journal gazetesi, Trump’ın bol miktarda kaynağa sahip olması ve jeopolitik önemi nedeniyle, Grönland’ı ABD topraklarına katmak için çalıştığı haberini yaptı.
TARİHTE BİR ÇOK KEZ TEKLİF ETTİLER
ABD daha 1946 yılında Grönland’ı satın almak için Danimarka’ya 100 milyon dolar önermiş ancak Danimarka Hükümeti teklifi reddetmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, 1867’de Danimarka Krallığı’ndan Grönland ve İzlanda’yı alma seçeneğini inceledi. 1867’de ABD, Rusya’dan Alaska’yı satın almak için 7,2 milyon dolar ödedi. ABD ayrıca Louisiana için Fransa’ya, Florida için İspanya’ya, Batı Hint Adaları içinde daha önce Danimarka’ya ödemeler yapmıştı. ABD’nin hali hazırda Grönland’ın kuzeybatısında Pituffik Havaalanı olarak da bilinen Thule Hava Üssü bulunuyor.(Serkan Bayar/İHA)
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