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Trump, Grönland’ı satın almak istiyor

Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın parçası olan 2,1 milyon kilometrekarelik Grönland’ı satın almak istediğini iddia etti.

Dünya 16.08.2019, 11:40
Trump, Grönland’ı satın almak istiyor
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Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın parçası olan 2,1 milyon kilometrekarelik Grönland’ı satın almak istediğini iddia etti.

Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’nın parçası olan 2,1 milyon kilometrekarelik Grönland’ı satın almak istediğini ileri sürdü. Konuyla ilgili bilgisi olan yetkililerin bilgilerine başvuran The Wallstreet Journal gazetesi, Trump’ın bol miktarda kaynağa sahip olması ve jeopolitik önemi nedeniyle, Grönland’ı ABD topraklarına katmak için çalıştığı haberini yaptı.

Gelecek ay Danimarka’yı ziyaret etmeyi planları yapan Trump’ın, asistanından bu olasılığı araştırmasını istediği iddia edildi. Gazeteye göre danışmanlarından bazıları, Trump’ı Grönland’ı almanın iyi bir ekonomik hamle olacağına inandırmaya çalışıyor. Diğer danışmanlarının ise bunu asla gerçekleşmeyecek geçici bir heves olarak nitelendirdiği ileri sürülüyor.

TARİHTE BİR ÇOK KEZ TEKLİF ETTİLER

ABD daha 1946 yılında Grönland’ı satın almak için Danimarka’ya 100 milyon dolar önermiş ancak Danimarka Hükümeti teklifi reddetmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, 1867’de Danimarka Krallığı’ndan Grönland ve İzlanda’yı alma seçeneğini inceledi. 1867’de ABD, Rusya’dan Alaska’yı satın almak için 7,2 milyon dolar ödedi. ABD ayrıca Louisiana için Fransa’ya, Florida için İspanya’ya, Batı Hint Adaları içinde daha önce Danimarka’ya ödemeler yapmıştı. ABD’nin hali hazırda Grönland’ın kuzeybatısında Pituffik Havaalanı olarak da bilinen Thule Hava Üssü bulunuyor.

(Serkan Bayar/İHA)
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