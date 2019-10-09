Son Dakika
Sayısal Loto çekildi, 6 bilen çıkmadı
Kılıçdaroğlu, Suriye ile diyalog önerdi
Çelik “Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir“
Şans Topu çekildi: 5 +1 bilen çıkmadı
Ceylanpınar’da ’Mehter Marşı’ yankılanıyor
YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı!

Trump "Harekat, ABD'nin yakın takibinde"

ABD Başkanı Donald Trump, “Bu sabah NATO üyesi olan Türkiye Suriye’ye girdi. ABD bunu uygun bulmamaktadır” dedi.

Dünya 09.10.2019, 20:55 09.10.2019, 21:54
Trump "Harekat, ABD'nin yakın takibinde"
banner63

ABD Başkanı Donald Trump, “Bu sabah NATO üyesi olan Türkiye Suriye’ye girdi. ABD bunu uygun bulmamaktadır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı hakkında yazılı açıklamada bulundu. Harekâtın, ABD tarafından onaylanmadığını belirten Trump, “Bu sabah NATO üyesi olan Türkiye Suriye’ye girdi. ABD bunu uygun bulmamaktadır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin operasyonunun kötü bir fikir olduğunu söyleyen Trump, bölgede ABD askeri bulunmadığını belirterek, “Politikaya girdiğim ilk günden beri, açıkça belirttim, özellikle ABD çıkarına olmayacak anlamsız ve sonsuz savaşlarda bulunmak istemiyorum” dedi.

Açıklamada, Türkiye’nin Hristiyanlar dahil dini azınlıkları, sivilleri koruyacağına söz verdiğini ve insani bir kriz oluşturmayacağına dair söz verdiği belirtildi. Türkiye’nin başlattığı bu harekat ile bölge hapishanelerinde bulunan DEAŞ teröristlerinin de sorumluluğunu aldığını belirterek “Bunları hapiste tutmak DEAŞ’ın herhangi bir yol, şekil yada formda tekrar oluşmasını engellemek Türkiye’nin sorumluluğunda” dedi.

Trump ayrıca ABD’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#türkiye #açıklama #ABD başkanı Trump #suriye
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@