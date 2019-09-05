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Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmek istiyor
Japon medyası, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington’ın Tahran’a Eylül sonundaki BM Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında görüşme ayarlanması teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Dünya 05.09.2019, 17:18
Japon medyası, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington’ın Tahran’a Eylül sonundaki BM Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında görüşme ayarlanması teklifinde bulunduğunu duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik yeni yaptırım kararları almış ve 16 şirket, 11 gemi ve 10 kişiyi yaptırım listesine almıştı. Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile yan yana gelmeyeceğini söyleyerek, iki ülke arasında doğrudan müzakerenin ABD nükleer anlaşmaya dönmeden mümkün olmayacağını ifade etmişti.(İHA)
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