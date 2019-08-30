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Trump, Kasırga nedeniyle Polonya ziyaretine iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası sebebi ile Polonya’ya yapacağı iki günlük resmi ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

Dünya 30.08.2019, 09:31
Trump, Kasırga nedeniyle Polonya ziyaretine iptal etti
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ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası sebebi ile Polonya’ya yapacağı iki günlük resmi ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

Başkan Trump, hafta sonu Florida eyaletinin doğu kıyılarını vurması beklenen Dorian Kasırgası sebebi ile II. Dünya Savaşı’nın 80’inci yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere iki günlük resmi bir ziyaret için Pazar günü Polonya’ya yapmayı planladığı ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

Trump yaptığı açıklamada,“Federal hükümetin tüm kaynaklarını yaklaşan fırtınaya karşı kullanmasından ve fırtına ile mücadelede etkili olduğundan emin olmak için Washington’da kalacağını söyledi. Planların değiştiğini bildirmek için Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’yı arayıp telefonda görüştüğünü belirten Trump,”Başkan Yardımcısı Mike Pence’ı yerine Polanya’ya göndereceğini”söyledi.

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kasırganın pazar gecesi geç saatlere doğru Florida’ya ulaşacağını belirterek, "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü” ifadelerini kullanan Trump,”2017’de Porto Riko’yu yıkan ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan Maria Kasırgası ile ilgili yaptığı açıklamalarından dolayı çok eleştirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Danimarka’ya yapacağı resmi ziyaretini de Grönland Adası’nı satın alma niyetini olduğunu söylemesiyle iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ardından iptal ettiğini açıklamıştı.

(İHA)
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