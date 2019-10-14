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Trump: “NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?”

ABD Başkanı Donald Trump, “NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?” dedi.

Dünya 14.10.2019, 14:45 14.10.2019, 15:37
Trump: “NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?”

ABD Başkanı Donald Trump, “NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında, “Kürtler, bizi dahil etmek için bazılarını serbest bırakıyor olabilir. Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor. NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var? Asla bitmeyen savaşlar bitecek” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Trump #NATO #dünya #savaş
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