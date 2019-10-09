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Trump: "Orta Doğu’ya gitmek ülke tarihimizde verilen en kötü karardı"

ABD Başkanı Donald Trump: "Orta Doğu’ya gitmek ülke tarihimizde verilen en kötü karardı" dedi.

Dünya 09.10.2019, 15:28 09.10.2019, 15:50
Trump: "Orta Doğu’ya gitmek ülke tarihimizde verilen en kötü karardı"

ABD Başkanı Donald Trump: "Orta Doğu’ya gitmek ülke tarihimizde verilen en kötü karardı" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #ABD Başkanı Donald Trump
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