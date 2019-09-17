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Trump: “Ruhani ile görüşmeyi düşünmüyorum”
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları ‘Suudi Arabistan’ krizi nedeniyle Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantısında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini söyledi.
Dünya 17.09.2019, 21:51 17.09.2019, 22:38
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları ‘Suudi Arabistan’ krizi nedeniyle Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantısında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini söyledi.
Washington-Tahran hattında, Suudi Arabistan’daki petrol sahalarının bombalanması sonrası yaşanan kriz devam ederken ABD Başkanı İran’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Ay sonunda düzenlenecek Birlemiş Milletler Genel Kurulu toplantıları esnasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini beliren Trump, “Onunla görüşmeyi düşünmüyorum, onların henüz hazır olmadığını düşünüyorum, ama olacaklar. Hiçbir şeyi gözardı etmiyorum, ama onunla görüşmeyi tercih etmiyorum” dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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