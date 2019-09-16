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Trump: “Ruhani ile ‘şartsız’ görüşeceğime yönelik haberler yalan”

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile New York’ta ‘ön şartsız’ görüşmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı.

Dünya 16.09.2019, 10:12 16.09.2019, 10:53
Trump: “Ruhani ile ‘şartsız’ görüşeceğime yönelik haberler yalan”

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile New York’ta ‘ön şartsız’ görüşmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşeceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Trump sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, “Sahte haberler, İran’la “şartsız” görüşmek istediğimi söylüyor. Bu her zamanki gibi yanlış bir açıklamadır” dedi.

ABD medyasında, Trump’ın Ruhani ile New York’ta ön şartsız görüşmek istediği öne sürülmüştü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Şartsız görüşme #İran Cumhurbaşkanı Ruhani #ABD başkanı Trump #diplomasi
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